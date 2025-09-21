Nhóm học sinh nhặt được ví tiền có 6,5 triệu đồng

Sáng 21/9, tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, đơn vị đã trao trả tài sản đánh rơi cho anh Nguyễn Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Đồng Thuận, Quảng Trị). Tài sản là chiếc ví chứa hơn 6,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân.

Vào 20h30 ngày 20/9, nhóm học sinh Quảng Trị, gồm: Trần Đức Việt, Nguyễn Ngọc Huân, Ngô Minh Trí (cùng SN 2010) và Nguyễn Minh Phương (SN 2008) nhặt được chiếc ví nêu trên.

Nhóm học sinh bàn giao chiếc ví cho người đánh rơi (Ảnh: Hoài Nam).

Nhóm học sinh đã đến Đồn Biên phòng Nhật Lệ, xin gặp cán bộ để nhờ liên hệ, trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Nhận lại tài sản, anh Thuận - chủ nhân chiếc ví - vô cùng cảm kích và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng biên phòng cũng như nhóm học sinh. Theo anh Thuận, trong ví không chỉ có tiền mà còn nhiều giấy tờ hết sức quan trọng.

Anh Thuận vui mừng nhận lại đầy đủ số tiền và nhiều giấy tờ tùy thân (Ảnh: Hoài Nam).

Hành động trung thực, kịp thời của nhóm học sinh cũng được cán bộ, chiến sĩ biên phòng ghi nhận, đánh giá cao và xem đây là tấm gương sáng để tuyên truyền, nhân rộng trong cộng đồng.