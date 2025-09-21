Mổ lợn dịch để bán, chủ lò mổ bị khởi tố

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng xác định bà Mai đã mổ và lưu giữ thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị đưa ra thị trường.

Đoàn liên ngành phát hiện cơ sở giết mổ gia súc của bà Mai đang giết mổ và lưu trữ thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị bán ra thị trường (Ảnh: Công an xã Vạn An).

Vụ việc được phát hiện khi đoàn kiểm tra liên ngành UBND xã Vạn An kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của bà Mai vào ngày 5/8.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này giết mổ gia súc (lợn) không đúng nơi quy định, không đảm bảo quy trình giết mổ, bày bán thịt lợn có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh. Thịt lợn thành phẩm vừa giết mổ từ 2 con lợn (286kg) và lưu trữ trong tủ đông (98,5kg) không có dấu kiểm dịch động vật, có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng sau đó cho thấy các mẫu thịt thu giữ tại cơ sở giết mổ của bà Mai dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo cơ quan chức năng, đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An xử lý hình sự vụ việc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hành vi sử dụng thịt nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi bán làm thực phẩm.