Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TPHCM

Sáng 9/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong lúc đạp xe tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Khoảng 5h cùng ngày, người đàn ông 68 tuổi (ngụ tỉnh Bình Dương cũ) đạp xe tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đang lên dốc cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, TPHCM (trước đây là TP Thủ Đức), người đàn ông loạng choạng tay lái ngã xuống đường.

Một số người đi đường đã đến sơ cứu và gọi nhân viên y tế đến kiểm tra, nhưng người đàn ông đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến điều tra vụ việc, người nhà của nạn nhân cũng đến cung cấp lời khai.