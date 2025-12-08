Sập tường trong công trình xây dựng ở Đà Lạt, một công nhân tử vong

Ngày 8/12, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ sập tường, đưa nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào 13h30 cùng ngày tại công trình xây dựng trên đường Phù Đổng Thiên Vương. Thời gian này, các công nhân đang xây dựng bên trong ngôi nhà, bất ngờ tường bê tông đổ sập, đè trúng một công nhân làm người này tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.