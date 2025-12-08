Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Sập tường trong công trình xây dựng ở Đà Lạt, một công nhân tử vong

Minh Hậu
(Dân trí) - Trong lúc xây dựng, tường công trình trong căn nhà ở phường Lâm Viên - Đà Lạt bất ngờ đổ sập, đè trúng một công nhân làm người này tử vong.

Ngày 8/12, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ sập tường, đưa nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin  ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào 13h30 cùng ngày tại công trình xây dựng trên đường Phù Đổng Thiên Vương. Thời gian này, các công nhân đang xây dựng bên trong ngôi nhà, bất ngờ tường bê tông đổ sập, đè trúng một công nhân làm người này tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.