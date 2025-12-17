Người đàn ông bắt được gà lôi trắng khi đi rừng

Ngày 17/12, ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị mới tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, anh Lê Tuấn Giang (SN 1980, trú tại thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi rừng đã bắt được một cá thể gà lôi trắng.

Anh Giang cùng lực lượng chức năng bàn giao cá thể gà lôi trắng cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã của Vườn quốc gia Bến En nuôi dưỡng (Ảnh: Hoàng Hải).

Sau khi nghe thông tin từ cơ quan chức năng và công an xã tuyên truyền, anh Giang nhận thức được tầm quan trọng của công tác cứu hộ, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nên tự nguyện mang cá thể gà lôi đến giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp với Công an xã Thanh Quân bàn giao cá thể gà lôi trắng cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Gà lôi trắng là loài động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IIB, nghiêm cấm các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và mua bán trái phép.

Theo ông Dương Hoàng Hải, kể từ tháng 11 đến nay, đây là lần thứ 3 Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp với công an các xã trên địa bàn tiếp nhận và bàn giao các cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cho các trung tâm cứu hộ của Vườn quốc gia Bến En và Vườn quốc gia Xuân Liên.

Trước đó, ngày 1/12, Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ tiếp nhận và bàn giao 3 cá thể động vật gồm: 2 con công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus) và một cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) do người dân giao nộp cho Vườn quốc gia Xuân Liên chăm sóc.