Lâm Đồng xác định vùng bảo vệ danh thắng hồ Xuân Hương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Việc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ di tích được thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Di sản văn hóa 2024 và quy hoạch đô thị khu vực Đà Lạt hiện nay.

Một góc danh thắng hồ Xuân Hương nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Mục tiêu của việc bổ sung để tăng cường bảo vệ, phát huy giá trị di tích danh thắng hồ Xuân Hương; tạo cơ sở pháp lý để quy hoạch, đầu tư, khai thác không gian cảnh quan hồ; hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Từ nay đến tháng 9, cơ quan chức năng sẽ khảo sát thực trạng, vị trí của di tích; sưu tầm tư liệu, hình ảnh hiện trạng hồ; định vị, đo vẽ bản đồ, khoanh vùng bảo vệ và xây dựng bản vẽ kỹ thuật đối với hồ Xuân Hương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi hồ sơ khoa học di tích danh thắng cấp quốc gia hồ Xuân Hương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, cơ quan chức năng sẽ cắm mốc, xác định ranh giới các khu vực bảo vệ di tích.

Hồ Xuân Hương nằm ở trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Hồ Xuân Hương là thắng cảnh gắn với lịch sử hình thành, phát triển của vùng đô thị Đà Lạt. Hồ có giá trị cảnh quan, sinh thái, văn hóa, du lịch. Năm 1988, hồ Xuân Hương được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Luật Di sản văn hóa 2024 và Nghị định 308/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, cùng với nhiều điều chỉnh về quy hoạch, thiết kế đô thị, hồ sơ khoa học của di tích cần được rà soát, cập nhật và hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp thực tiễn.