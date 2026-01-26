Trộm 2 cây cảnh, người đàn ông ở Lâm Đồng bị khởi tố

Ngày 26/1, Công an xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng, cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nuyên (SN 1978, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Nam Định) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của công an, ngày 12/1, gia đình bà Đ.T.T.H. (trú tại xã Hiệp Thạnh) mua 2 cây trà my với giá 13 triệu đồng rồi đưa về vườn nhà để bán lại cho khách. Tuy nhiên, đến sáng 15/1, bà H. phát hiện 2 cây cảnh đã bị kẻ gian đánh cắp nên trình báo cơ quan công an.

Ông Phạm Văn Nuyên bị công an bắt giữ cùng tang vật là 2 cây trà my (Ảnh: Công an xã Hiệp Thạnh).

Nhận tin báo, Công an xã Hiệp Thạnh vào cuộc điều tra, xác định Phạm Văn Nuyên là người liên quan vụ việc. Trong ngày 15/1, lực lượng chức năng bắt giữ Nuyên, thu hồi tang vật là 2 cây trà my. Thời điểm bị bắt giữ, Nuyên dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Nuyên khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà H..

Năm 2017, Nuyên từng bị TAND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tuyên phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.