Người dân mua hộp xôi phát hiện dòi lúc nhúc bên trong

Chiều 25/5, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin có dòi xuất hiện trong hộp xôi người dân mua từ một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Việc xác minh được thực hiện sau khi cơ quan chức năng xã Cồn Tiên nắm bắt clip ghi lại sự việc trên, xuất hiện trên mạng xã hội. Người dân phản ánh hộp xôi này mua tại cơ sở kinh doanh H.P. ở xã Cồn Tiên.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tiệm bánh mì (Ảnh: Vũ Ngọc).

Theo nguồn tin, bước đầu cơ quan chức năng nắm bắt vào 8h cùng ngày, em N.T.N. (SN 2009), trú thôn Nam Tân, xã Cồn Tiên, mua 5 hộp xôi thập cẩm với giá 10.000 đồng/hộp tại cơ sở H.P..

Em N. mang số xôi trên về nhà và cùng một số cháu nhỏ ăn hết 4 hộp, để dành hộp còn lại cho anh trai tên N.C. (SN 2006). C. sau khi ngủ dậy lấy xôi ra ăn thì phát hiện bên trong có dòi nên không sử dụng.

Ngay sau đó, N.T.N. đưa hộp xôi đến cơ sở kinh doanh để phản ánh và được người bán tiếp nhận, hoàn trả tiền.

Clip do người dân quay lại, phản ánh có dòi trong hộp xôi (Clip: Tạ Kỳ).

Cơ quan chức năng xã Cồn Tiên đã làm việc với chủ cơ sở bán xôi cho em N.. Người này thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.

Cơ sở nói trên có 2 người phụ nữ trực tiếp bán hàng và một người đàn ông chế biến thực phẩm. Chủ cơ sở xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân, tuy nhiên không xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chính quyền và đơn vị chức năng xã Cồn Tiên tiếp tục làm rõ vụ việc. Về các trường hợp ăn xôi được mua tại cơ sở kinh doanh H.P., đến nay chưa ghi nhận người nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.