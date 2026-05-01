Vụ 64 người nghi bị ngộ độc: Tạm ngừng hoạt động cơ sở bánh mì

Chiều 1/5, lãnh đạo UBND xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị thông tin, đã đề nghị cơ sở bánh mì T.T., địa chỉ tại thôn Tân Sơn, xã Tân Lập tạm ngừng hoạt động sau sự việc hàng chục người dân, phần lớn là học sinh nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã thu thập các mẫu thực phẩm liên quan. Cơ sở bánh mì tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4 đến khi có thông báo mới. Qua làm việc, chính quyền xã Tân Lập xác định cơ sở bánh mì T.T. có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Liên quan đến vụ việc, trong ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thêm 18 bệnh nhân vào điều trị với triệu chứng ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì, nâng tổng số ca bệnh lên 64 người.

Theo bác sĩ bệnh viện, sức khỏe các trường hợp nghi ngộ độc tạm ổn định, không có bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên, có trường hợp đã xuất viện.

Lãnh đạo UBND xã Tân Lập cho hay. các bệnh nhân đều mua và ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì T.T. vào sáng 28 và 29/4. Mỗi ngày cơ sở bánh mì T.T. bán khoảng 100 ổ. Riêng ngày 29/4, cơ sở này bán cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, xã Hướng Lập 44 ổ bánh mì.

Như Dân Trí đã thông tin, từ ngày 29/4 đến 1/5, Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận điều trị hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước. Đa số bệnh nhân ở độ tuổi 11-15.