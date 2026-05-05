55 bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã xuất viện

Chiều 4/5, BS Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), xác nhận thông tin trên. Còn 12 trường hợp đang sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy… tiếp tục được bác sĩ theo dõi và điều trị.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chuyên môn đã lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm nghi vấn là nguyên nhân khiến các bệnh nhân phải nhập viện gửi đi kiểm nghiệm.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 29/4 đến 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận điều trị hàng chục bệnh nhân trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị nghi ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước. Đa số bệnh nhân ở độ tuổi 11-15, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, xã Tân Lập.

Lãnh đạo UBND xã Tân Lập cho hay các bệnh nhân đều mua và ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập vào ngày 28 và 29/4. Riêng ngày 29/4, cơ sở này bán cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, xã Tân Lập 44 ổ bánh mì.

Chính quyền địa phương cũng đã đề nghị cơ sở bánh mì tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4 để chờ cơ quan chức năng làm rõ và có kết luận chính thức về vụ việc.