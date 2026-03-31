Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ ngộ độc bánh mì, cá nóc

Trước đó, từ ngày 25 đến 27/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ghi nhận 3 trường hợp nhập viện sau khi ăn cá nóc, với triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế hai địa phương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị bệnh nhân, đồng thời cảnh báo người có triệu chứng nghi ngộ độc cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đang điều trị tại BVĐKTƯ Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Với vụ ngộ độc cá nóc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Cần Thơ điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc; tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp tương tự.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc và các loài hải sản có độc tố tự nhiên, không ăn thực phẩm lạ, không rõ nguồn gốc.

Với vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Đắk Lắk, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế cần điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện. Kết quả điều tra cần sớm công khai nhằm cảnh báo người dân.

Trong ngày 30/3, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TPHCM triển khai kế hoạch hậu kiểm an toàn thực phẩm, tập trung vào nhóm sản phẩm có nguy cơ cao và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Các địa phương cần tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch hậu kiểm, đồng thời tăng cường lực lượng, nguồn lực để kiểm soát, giảm số vụ ngộ độc thực phẩm, nhất là trong các dịp cao điểm.

Hoạt động hậu kiểm được yêu cầu triển khai có trọng tâm, tập trung vào nhóm sản phẩm tự công bố như thực phẩm bổ sung vi chất, vitamin, khoáng chất, axit amin, probiotic…

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, đặc biệt là bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP; các cơ sở thuộc diện miễn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Việc lấy mẫu kiểm nghiệm được yêu cầu thực hiện thường xuyên, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định tại các nghị định liên quan.