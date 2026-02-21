Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, trẻ nhỏ ngủ gục trên đường trở lại TPHCM

Đêm mùng 4 Tết, cửa ngõ phía Tây TPHCM chứng kiến lượng phương tiện tăng đột biến, khi hàng nghìn người dân từ các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại thành phố, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm mới.

Nhiều người dân cho biết, dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vẫn chưa kết thúc, họ đã chủ động trở lại TPHCM sớm để tránh tình trạng ùn tắc giao thông dự kiến sẽ diễn ra vào những ngày cuối kỳ nghỉ.

Anh Nguyễn Văn Hải (SN 1995, quê Cần Thơ) chia sẻ: “Công ty tôi mùng 6 đi làm lại nên tôi lên trước vài ngày để dọn dẹp nhà cửa, nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho những ngày làm việc đầu năm”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ khoảng 21h, mật độ giao thông trên các tuyến quốc lộ hướng từ Tây Ninh, Đồng Tháp về TPHCM đã tăng cao đột biến. Dòng xe máy nối đuôi nhau, chở theo đủ loại hành lý, từ đồ dùng cá nhân đến quà quê, tạo nên một khung cảnh quen thuộc sau mỗi dịp Tết.

Trên những chiếc xe máy, nhiều đứa trẻ đã thiếp đi trong vòng tay cha mẹ, gương mặt lấm lem bụi đường và mệt nhoài sau hành trình dài. Hình ảnh này phản ánh sự vất vả của những người lao động xa quê, phải di chuyển hàng trăm cây số để trở lại với công việc.

Kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày liên tục, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết. Tuy nhiên, việc nhiều người dân lựa chọn trở lại TPHCM sớm cho thấy sự chủ động trong việc sắp xếp công việc và cuộc sống, tránh áp lực giao thông vào những ngày cao điểm.

Nhiều gia đình đã quyết định di chuyển sớm để có thời gian nghỉ ngơi, ổn định lại cuộc sống trước khi chính thức bắt đầu guồng quay công việc sau kỳ nghỉ dài.

Trước đó, CSGT TPHCM đã chủ động hướng dẫn các lộ trình thay thế tại các điểm nóng giao thông trên địa bàn, nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Càng về khuya, lượng phương tiện đổ về TPHCM càng đông đúc, chủ yếu là xe máy. Dòng người hối hả trở lại thành phố, mang theo những hy vọng và dự định cho một năm mới.

Nhiều em nhỏ mệt mỏi sau quảng đường dài từ quê nhà trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Dự đoán, những ngày tới, lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ TPHCM sẽ tiếp tục tăng cao. Người dân được khuyến cáo nên lựa chọn những tuyến đường phù hợp và cập nhật thông tin giao thông để có hành trình thuận lợi nhất.