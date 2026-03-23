3 nam thanh niên ở Tây Ninh hầu tòa vì mua súng bắn cò

Ngày 23/3, TAND Khu vực 8 tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên sơ thẩm, xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Nguyên (23 tuổi), Cao Thái Chất (23 tuổi) và Nguyễn Thái Thành Tài (20 tuổi, cùng ngụ xã Bình Hòa) về tội Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, trong tháng 3 và 4/2025, Nguyên, Chất và Tài lên mạng xã hội đặt mua các bộ phận súng, sau đó làm theo hướng dẫn để ráp thành súng hoàn chỉnh.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: C.M.).

Ngày 19/4/2025, Tài và Nguyên mỗi người mang theo một khẩu súng đến khu vực cánh đồng ấp Chuối Tây (xã Bình Hòa) săn bắt chim, cò, bắn được 7 con. Sáng hôm sau, cả ba tiếp tục mang súng ra khu vực này, chia nhau các hướng để săn bắn.

Trong lúc các bị cáo đang săn bắn, lực lượng công an xã tuần tra phát hiện, mời về làm việc.

Kết luận giám định xác định 3 khẩu súng thu giữ là vũ khí quân dụng, thuộc loại súng nén khí; nếu bắn trúng người có thể gây thương tích hoặc tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi mua các bộ phận súng về ráp thành súng hoàn chỉnh có dấu hiệu của tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng, cần được xem xét, đánh giá lại.

Ngoài ra, kết luận giám định chưa thể hiện rõ tình trạng hoạt động của các khẩu súng, nên cần trưng cầu giám định bổ sung.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của các bị cáo, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội.