Truy tìm đôi nam nữ chuyên lừa lấy vé số ở Tây Ninh

Ngày 21/3, bà Trần Ngọc Hiền (63 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) cho biết, bà đã đến Công an xã Hòa Khánh (Tây Ninh) trình báo việc bị đôi nam nữ đi xe máy hỏi mua vé số rồi lừa lấy khoảng 60 tờ trên đường ĐT825.

Theo bà Hiền, khoảng 13h20 ngày 13/3, bà đứng bán vé số trên đường ĐT825, gần tiệm thuốc tây ở xã Hòa Khánh.

Bà Hiền kể lại lúc bị đôi nam nữ lừa lấy vé số (Ảnh: An Huy).

Thời điểm này, người đàn ông lái xe máy chở theo một phụ nữ tiếp cận, hỏi mua vé số. Người phụ nữ ngồi sau cầm xấp vé số của bà Hiền để lựa, sau đó giấu 2 xấp (khoảng 60 tờ) rồi trả lại phần còn lại.

Phát hiện mất 2 xấp vé số đài Trà Vinh, bà Hiền hỏi thì đôi nam nữ lái xe máy bỏ đi.

“Tôi lấy vé số đi bán nên nhớ rất kỹ số lượng và các đài. Người phụ nữ cầm xấp vé đưa qua phía bên kia để lựa rồi lấy hết vé đài Trà Vinh. Khi tôi phát hiện, yêu cầu trả lại thì họ chối và lái xe rời đi. Tôi đã đến công an xã trình báo”, bà Hiền nói.

Khoảnh khắc đôi nam nữ tiếp cận bà Hiền (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, ngày 14/2, cách vị trí bà Hiền bị lừa khoảng 100m, ông Dương Văn Hiệp (76 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) cũng bị đôi nam nữ đi xe máy hỏi mua vé số rồi giật 180 tờ.

Ông Hiệp đã đến Công an xã Hòa Khánh trình báo. Đến nay, hai nghi can vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Hòa Khánh cho biết, thời điểm trước Tết, đơn vị có ghi nhận một trường hợp người đàn ông bị giật vé số trên tuyến đường này.