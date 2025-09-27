Người dân ghi hình ô tô đi ngược chiều, gửi công an phạt nguội

Sáng 27/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này nhận được clip người dân cung cấp ghi lại hình ảnh ô tô tải mang biển kiểm soát 36K-28x.xx đi ngược chiều trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa.

Xác định hành vi lái ô tô đi ngược chiều của tài xế gây nguy hiểm cho hàng loạt phương tiện trên đường, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định người điều khiển phương tiện đi ngược chiều là anh N.H.H. (SN 1980, trú tại phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa).

Hình ảnh tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản và đề nghị xử phạt hành chính 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe đối với tài xế H..

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều là vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Việc người dân chủ động ghi hình, kịp thời cung cấp thông tin về hành vi vi phạm cho lực lượng công an là hành động thiết thực, tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm giao thông.

Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của người dân và khuyến khích tiếp tục phản ánh các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, lành mạnh trên mọi tuyến đường.