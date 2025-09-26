Cảnh sát kịp thời dập tắt đám cháy tại tòa nhà 5 tầng ở TPHCM

Khoảng 16h20, đám cháy bùng phát tại tầng 4 của toà nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Theo nhân chứng, đám cháy khiến cửa kính tòa nhà bị vỡ, rơi từ tầng 4 xuống mặt đường.

Đám cháy bùng phát ở tầng 4 tòa nhà trên đường Trần Hưng Đạo (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát phun nước áp lực cao nhanh chóng dập tắt đám cháy, đồng thời dùng xe thang tìm kiếm người mắc kẹt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm một số tài sản bên trong tòa nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.