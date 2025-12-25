Loạt trường cho nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, sinh viên nói gì?

Sau khi Chính phủ có văn bản đồng ý với phương án hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày liên tiếp mà Bộ Nội vụ đề xuất, nhiều trường học đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học theo lịch trên.

Đại diện Trường Đại học Công thương TPHCM cho biết, lịch học, lịch thi nếu trùng vào thời gian trên đều sẽ được dời lịch phù hợp để giảng viên, sinh viên nghỉ trọn 4 ngày trong dịp Tết Dương lịch.

Chi tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (Thiết kế: Khương Hiền).

Ngay khi nắm thông báo về lịch nghỉ chính thức từ trường, nhiều sinh viên bày tỏ phấn khởi vì sẽ có kỳ nghỉ dài bên người thân.

Sinh viên Nguyễn Văn Toàn cho biết, với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, cậu sẽ thu xếp về Đồng Tháp thăm nhà một người bạn. Kế hoạch này được Toàn dự tính lâu nay nhưng trước đó chưa có thời gian phù hợp để thực hiện.

“Tết Dương năm nay là ngày thứ 5, nếu đi học lại vào thứ 6, sau đó lại nghỉ vào thứ 7, chủ nhật sẽ gây bất tiện khi mọi người sẽ không có kỳ nghỉ trọn vẹn. Lịch nghỉ 4 ngày là phù hợp”, Toàn nói.

Nhiều sinh viên cũng cho biết, được nghỉ liền mạch giúp các bạn có thời gian tập trung giải quyết một số dự án, kế hoạch mà không bị gián đoạn.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng đã thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2026 đối với sinh viên hệ chính quy từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 4/1/2026.

Giảng viên sẽ bố trí dạy bù ngày nghỉ cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy năm học 2025-2026.

Trường hợp các học phần thực hành có thời khóa biểu trong các ngày 2-4/1/2026 và đồng thời không sắp xếp được lịch học bù, sinh viên sẽ thực hiện theo thông báo của khoa phụ trách đào tạo hoặc của giảng viên phụ trách giảng dạy.

Hàng loạt trường phổ thông cũng thông báo đến phụ huynh, học sinh về lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Trường THCS Tân Bình, phường Vĩnh Tân, TPHCM thông tin, căn cứ vào quy định và tình hình lịch học thực tế tại trường, học sinh sẽ nghỉ Tết Dương lịch từ thứ 5 ngày 1/1/2026 đến hết thứ 6 ngày 2/1/2026. Kế đó là thứ 7 và ngày chủ nhật là hai ngày nghỉ định kỳ trong tuần nên học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày 5/1/2026.

Thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 tại Trường THCS Tân Bình, phường Vĩnh Tân, TPHCM (Ảnh: N.T).

Nhà trường đề nghị phụ huynh phối hợp quản lý, nhắc nhở học sinh giữ gìn an toàn, thực hiện tốt các quy định trong thời gian nghỉ Tết cũng như chuẩn bị đầy đủ các nhiệm vụ để trở lại học tập đúng thời gian quy định.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạnh Thông, TPHCM là một trong những cơ sở giáo dục quyết định cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, cân nhắc nguyện vọng và kiến nghị của phụ huynh, để học sinh và gia đình có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, ý nghĩa, trường tổ chức cho học sinh nghỉ Tết Dương 4 ngày. Lịch học bù đã được trường thực hiện vào ngày 20/12 vừa qua.

Sinh viên ở TPHCM trong một hoạt động ở trường (Ảnh: Hoài Nam).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 25/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm (ngày 1/1/2026) đến hết chủ nhật (ngày 4/1/2026); hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.