Người dân cung cấp clip xe tải vượt đèn đỏ, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã xác minh và xử lý một tài xế xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua clip do người dân cung cấp.

Khoảng 16h36 ngày 27/3, tại nút giao đường Ngô Quyền kéo dài với quốc lộ 1 (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ), ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ.

Hình ảnh tài xế điều khiển ô tô tải vượt đèn đỏ (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm này, camera hành trình của một tài xế ô tô khác lưu thông trên đường đã ghi lại sự việc và gửi clip đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cảnh sát xác minh tài xế điều khiển chiếc xe tải nêu trên là anh N.V.H. (33 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Khi được mời làm việc, người này thừa nhận hành vi vi phạm và cho rằng do chủ quan, nghĩ không có lực lượng chức năng nên sẽ không bị phát hiện. Với hành vi trên, tài xế H. bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.