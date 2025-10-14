Người dân có thể theo dõi trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức phiên khai mạc. Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM.

Điểm đặc biệt của kỳ Đại hội lần này là thành phố tổ chức lắng nghe trực tiếp ý kiến của đảng viên và nhân dân theo dõi Đại hội từ các cơ sở đảng trên địa bàn. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc Đại hội được truyền tới bốn điểm cầu, gồm: UBND phường Sài Gòn, Đảng ủy phường Dĩ An, Đảng ủy phường Tân Phước, và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa I (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I).

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, người dân có thể theo dõi trực tiếp sự kiện trên kênh HTV của Đài Truyền hình TPHCM và kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên trù bị ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Các đại biểu cũng thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của phiên chính thức; báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.