Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện, nguy kịch

Ngày 9/9, Công an xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra, xác minh vụ việc hai anh em bị hành hung khi hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Vĩnh (43 tuổi) và em trai Nguyễn Bá Trung (37 tuổi, cùng trú tại xã Nhân Thắng).

Theo tường trình của nạn nhân, khoảng 23h ngày 7/9, anh Vĩnh phát hiện vụ tai nạn tại khu vực đê đối diện chùa Dù, thôn Vạn Ty.

Anh cùng em trai đã tiếp cận, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời ở lại hiện trường để cảnh báo phương tiện qua lại trong lúc chờ người thân nạn nhân tới.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh nhập viện sau khi bị hành hung (Ảnh: NVCC).

“Chúng tôi ở lại chỉ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân vì đêm khuya xe cộ nhiều, rất dễ nguy hiểm thêm”, anh Vĩnh nói.

Tuy nhiên, khi người nhà nạn nhân đến, thay vì cảm ơn, nhóm này lại lớn tiếng chửi bới, cho rằng anh Vĩnh và em trai là người gây tai nạn. Mặc dù anh Vĩnh giải thích và chính nạn nhân cũng xác nhận anh chỉ giúp đỡ, nhóm người vẫn lao vào tấn công.

Người dân xung quanh khi đó đã phải hô hoán, báo Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

Hậu quả, anh Trung bị đánh đến hôn mê, trật khớp tay, đang nguy kịch, còn anh Vĩnh bị thương nặng, đứt một bên tai, đang phải điều trị tại bệnh viện.

“Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng để lấy lại công bằng và để người dân yên tâm khi làm việc tốt”, anh Vĩnh bày tỏ.

Được biết, ô tô của anh Vĩnh có gắn camera hành trình và đã được bàn giao cho công an xã để chứng minh anh không liên quan đến tai nạn.