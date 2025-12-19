Giải 3 cuộc thi và nỗi ám ảnh mang tên “tai nạn giao thông”

Trên đây là một phần trong câu chuyện được các chiến sĩ cảnh sát đưa đến buổi tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường THCS Tân Kiều, xã Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp mới đây.

Được biết hai em vốn là học sinh giỏi, nguồn nhân tài của tỉnh nhưng từ nay, giấc mơ hoàn toàn khép lại. Câu chuyện khiến không khí của buổi tuyên truyền trầm xuống, nước mắt nhiều người chực rơi.

Thầy Thái Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Kiều (Ảnh: Dân trí).

“Cùng thời điểm, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" cũng được phát động rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nhận thấy ý nghĩa cuộc thi rất lớn, tôi quyết định tham gia, nhằm góp phần lan tỏa thông điệp an toàn tới học sinh và người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc như hai học trò trên đây”, thầy Thái Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Kiều chia sẻ.

Thầy Tiến là chủ nhân của một trong số các tác giải đạt giải 3 của cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" năm nay.

Vào lúc 14h ngày 19/12, tại hội trường Bộ Công an, số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" và cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Theo thầy giáo này, từ trước đến nay, bản thân thường tham gia các cuộc thi trực tuyến nhưng không có giải thưởng gì. Vậy nên, giải 3 với thầy là bất ngờ lớn.

Xuất phát từ những câu chuyện của học sinh trường mình, trong bài thi tự luận, thầy Tiến đã nêu thực trạng và một số giải pháp. Chẳng hạn nhà trường nên kết hợp với TikToker quay các clip ngắn về các tình huống an toàn giao thông để tuyên truyền.

Một trong số giải pháp quan trọng thầy Tiến đề xuất là mô hình gắn camera AI trên các tuyến đường để giám sát, phân tích và tổng hợp tình huống cần xử lý tự động 24/7.

"Giải pháp này chắc chắn sẽ giúp kiểm soát vấn đề giao thông đường bộ rất hiệu quả, ít tốn kém nhân lực. Tuy nhiên với vị trí công tác ở ngành giáo dục, tôi vẫn thích các giải pháp tuyên truyền hơn.

Sau khi học sinh được tuyên truyền, các em sẽ về nhà lan tỏa thông điệp đến phụ huynh và người thân theo mô hình “một cộng”, tức mỗi em tuyên truyền tới một người, từ đó nhân lên nhiều người trong cộng đồng", thầy Tiến cho biết.

Cô Đinh Thị Thúy Nguyệt, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Cam Đường, Lào Cai và các học sinh (Ảnh: NVCC).

Cũng theo thầy Tiến, Trường THCS Tân Kiều có khoảng 600 học sinh. Những năm trước đây, khoảng 40-50% học sinh ngồi sau xe máy của phụ huynh nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Từ khi nhà trường có tổ cộng tác viên, kết hợp với cơ quan cảnh sát giao thông đưa chuyên đề này vào tiết sinh hoạt dưới cờ, nhận thức các em đã thay đổi, gần 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Nhà trường cũng đưa ý thức tham gia giao thông của học sinh vào đánh giá xếp loại hàng tháng.

“Tôi nghĩ cuộc thi mang đến nhiều kiến thức bổ ích, giúp thay đổi ý thức của học sinh và người dân trong tham gia giao thông.

Với chức năng là nhà trường, chúng tôi mong các sáng kiến đề xuất được áp dụng để góp phần lan tỏa, không chỉ giúp học sinh, người dân Đồng Tháp mà người dân cả nước có những cung đường văn minh, an toàn”, thầy Tiến chia sẻ.

Cũng đoạt giải 3 cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" năm nay, cô Đinh Thị Thúy Nguyệt, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Cam Đường, Lào Cai cho biết, động lực thúc đẩy cô tham dự cuộc thi cũng xuất phát từ câu chuyện của một học trò giỏi gần nhà.

Nếu không bị một thanh niên say rượu đâm trúng khi đang đi bộ, có lẽ em đã hoàn thành giấc mơ vào trường THPT chuyên, thay vì tàn tật và phải học chậm mất 2 năm như hiện nay.

“Câu chuyện của em khiến tôi day dứt nhiều ngày. Tiếc thay, em không còn cơ hội để làm lại được nữa.

Mặc dù vậy, những gì chúng ta đang chung tay thực hiện hôm nay, có thể sẽ bớt đi những câu chuyện đau lòng sau này khi người dân tham gia giao thông”, cô Nguyệt nói.

Thông qua cuộc thi, cô Nguyệt muốn lan tỏa thông điệp tới học sinh và người dân (Ảnh: Dân trí).

Trong bài thi tự luận, cô Nguyệt cho biết, là một giáo viên, tôi có cơ hội tiếp xúc, giáo dục thế hệ trẻ - những công dân tương lai - đồng thời cũng là nhóm đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm giao thông do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng.

"Thông qua cuộc thi, tôi mong muốn nâng cao nhận thức của bản thân và lan tỏa nhận thức đó tới học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng, góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn ngay trong nhà trường”, cô Nguyệt nói.

Giải pháp mà cô giáo này đưa ra, cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuần tra; kiểm soát giao thông bằng cách hiện đại hóa hệ thống camera, thiết bị ghi hình di động; triển khai đồng bộ hệ thống camera phạt nguội với trung tâm chỉ huy giao thông, nhằm giảm áp lực cho cán bộ chiến sĩ.

Cô Nguyệt cho rằng, để giải pháp an toàn giao thông được căn cơ, bền vững, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông qua mạng xã hội, nền tảng số hoặc các tổ chức đoàn hội…

“Các giải pháp mà tôi đề xuất trong bài dự thi xuất phát từ thực tiễn quan sát hằng ngày, những vụ việc đau lòng do vi phạm giao thông, những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trong thực thi nhiệm vụ.

Tôi mong muốn các giải pháp đó không chỉ dừng lại trên giấy, mà trở thành cầu nối giữa lực lượng cảnh sát giao thông và ngành giáo dục, để công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện một cách thường xuyên, sinh động và hiệu quả hơn”, cô Nguyệt nói.