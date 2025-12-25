Đồng Nai cảnh báo chiêu người đẹp ảo lừa thanh niên ra nước ngoài làm việc

Ngày 25/12, Công an xã Tân Hưng, Đồng Nai, cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn một thanh niên bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Theo thông tin từ anh Đ.T. (33 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Hưng, Đồng Nai), gần đây, một người sử dụng tài khoản ảo làm quen anh qua mạng xã hội. Quá trình liên lạc, người này thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, dùng lời nói ngọt ngào, xưng hô như vợ chồng để từng bước tạo lòng tin với anh Đ.T..

Công an xã Tân Hưng kịp thời ngăn chặn vụ lừa thanh niên sang Campuchia (Ảnh: Công an xã Tân Hưng).

Tin lời người phụ nữ này, anh T. đã cung cấp hình ảnh thông tin căn cước cá nhân và chuyển những khoản tiền nhỏ theo yêu cầu của đối phương để "làm quà" và "thể hiện tình cảm". Không dừng lại ở đó, kẻ xấu còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp công việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở tại Campuchia và khẳng định có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Ngày 23/12, nghi phạm thúc giục anh Đ.T. đi đến khu vực biên giới để sang Campuchia. Tuy nhiên khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình anh Đ.T. liền báo Công an xã Tân Hưng hỗ trợ.

Từ tin báo, Công an xã Tân Hưng tiếp cận gia đình, trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của các tội phạm lừa đảo, mua bán người. Đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa "việc nhẹ lương cao". Qua đó kịp thời ngăn chặn anh Đ.T. bị lừa đưa sang Campuchia.