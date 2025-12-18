Phát hiện thi thể 2 bé gái dưới kênh ở Tây Ninh sau 2 ngày mất tích

Ngày 18/12, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, điều tra nguyên nhân khiến hai bé gái tử vong dưới sông trên địa bàn. Nạn nhân là T.U.N. (11 tuổi) và N.T.T.V. (10 tuổi, cùng ngụ ấp 4, xã Cần Giuộc).

Khu vực phát hiện thi thể hai bé gái tử vong ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Trước đó, ngày 15/12, người thân trình báo công an địa phương về việc hai bé gái cùng nhau đi chơi nhưng không về nhà. Gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội, nhưng không có kết quả.

Đến ngày 17/12, người dân phát hiện thi thể hai bé trên tuyến sông chảy qua địa bàn xã Cần Giuộc. Vị trí phát hiện hai thi thể nằm cách nhau không xa.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.