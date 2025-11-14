Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong ở Lâm Đồng

Ngày 14/11, lãnh đạo UBND xã Sơn Mỹ, Lâm Đồng, cho biết, công an địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến một bà cụ tử vong.

Trước đó, sáng 11/11, bà Trần Thị Chiện (SN 1946) cùng bà Trần Thị Ngẫu (SN 1957) ngồi ven quốc lộ 55, trên phần đường bê tông dẫn vào trụ sở xã.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ video).

Theo nội dung clip ghi lại vụ việc, một chiếc xe bán tải từ quốc lộ 55 bất ngờ rẽ vào vị trí 2 bà cụ đang ngồi. Hai nạn nhân không kịp phản ứng và bị xe bán tải cán qua.

Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu; tuy nhiên, bà Trần Thị Chiện đã tử vong, bà Trần Thị Ngẫu bị gãy chân.

Nhận tin báo, Công an xã Sơn Mỹ cùng lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.