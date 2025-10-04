Cháy chung cư mini 9 tầng ở Hà Nội, 6 người mắc kẹt được giải cứu an toàn

Sáng 4/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt, TP Hà Nội cho biết khoảng 0h10 cùng ngày, tại một căn chung cư mini trong ngõ 39 Yên Xá xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường bên trong vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sau khoảng thời gian ngắn đám cháy được dập tắt, cảnh sát đã hướng dẫn, đưa 6 người bị mắc kẹt xuống đất an toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người", ông Hoàng nói.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên họ phát hiện có mùi khét và khói lan trong căn chung cư mini được cho thuê trọ. Sau đó, nhiều người hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng của chung cư.

Tại hiện trường, khói dày đặc phủ kín cầu thang bộ khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ chạy lên tầng thượng, số khác cố gắng ở lại trong phòng rồi bật đèn điện thoại làm tín hiệu để lực lượng chức năng trợ giúp.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.