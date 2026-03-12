Nghiên cứu tăng cư dân cho siêu dự án lấn biển Đà Nẵng

Ngày 12/3, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông, tỉ lệ 1/2000, bổ sung dân số và một số nội dung khác.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc một phần các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, toàn bộ phường Hải Châu, An Hải và phường Sơn Trà (trừ bán đảo Sơn Trà).

Một góc tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Ảnh: Hoài Sơn).

Tổng diện tích nghiên cứu là khoảng 6.700ha và dự kiến mở rộng ranh giới nghiên cứu khu vực ven bờ biển khoảng 1ha.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đang triển khai theo kết luận 77 của Bộ Chính trị. Trong đó có dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (181ha).

Việc điều chỉnh quy hoạch cũng nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai dự án nhà ở xã hội theo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Điều chỉnh quy hoạch cũng nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án để tiếp tục triển khai theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Các nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ như bổ sung dân số Khu đô thị quốc tế Đa Phước và các dự án tương tự đã có đầy đủ pháp lý, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đang triển khai.

Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương rà soát các khu đất, trụ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các khu đất thành phố cho thuê đã hết hạn để sử dụng vào mục đích hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, không gian công cộng.

Việc rà soát nêu trên để bổ sung cho khu vực đô thị hiện hữu thuộc phân khu ven sông Hàn và bờ đông hoặc quy hoạch các nhóm nhà ở phục vụ tái định cư, di dời các hộ dân để mở rộng trường học, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh tại các khu vực đông dân cư.

Đà Nẵng cũng sẽ rà soát, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tầng cao đối với các lô đất giáo dục và sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với các trường học.