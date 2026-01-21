Đà Nẵng đầu tư loạt dự án nghìn tỷ, phục vụ khu thương mại tự do

Ngày 21/1, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án triển khai tại xã Bà Nà, gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư với 45 lô đất (37 lô đường 7,5m và dự phòng 8 lô đường 5,5m).

Nhà đầu tư tìm hiểu về Khu thương mại tự do Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án thành phần còn lại sẽ thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên diện tích dự án gần 56ha, gồm hệ thống thoát nước thải, trạm bơm, nâng công suất trạm xử lý nước thải tập trung.

Trước đó, ngày 20/1, thành phố cũng phê duyệt đầu tư tuyến giao thông ven sông Cu Đê kết nối trực tiếp Khu thương mại tự do (tổng vốn hơn 1.380 tỷ đồng) và dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân dài hơn 5km (tổng vốn hơn 1.965 tỷ đồng). Các dự án dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô 1.881ha, phân bổ tại 7 vị trí. Trong đó, 3 vị trí đầu tiên nằm ở phường Hải Vân, diện tích hơn 600ha. Các khu chức năng trong khu thương mại tự do sẽ được quy hoạch theo hướng tích hợp công nghệ, số hóa và kết nối chặt chẽ với nhau.