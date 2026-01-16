Đà Nẵng phối hợp xây dựng cơ chế cho khu đô thị lấn biển

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị phối hợp xây dựng dự thảo nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị định làm cơ sở pháp lý triển khai dự án.

Một dự án lấn biển tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nghị định dự kiến quy định chi tiết các cơ chế đặc thù liên quan đến quy hoạch, đầu tư, tài chính, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục hành chính đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển.

Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ trong tháng 2 theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Tài chính đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp xây dựng dự thảo. Hồ sơ dự thảo cần gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/1.

Trước đó, tháng 4/2025, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất bổ sung đề án lấn biển vịnh Đà Nẵng vào danh mục đầu tư công năm 2025.

Dự kiến diện tích thực hiện lên đến 1.428ha, gồm 5 đảo lớn với các chức năng du lịch quốc tế, thương mại tự do và đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế và giải trí hiện đại.

UBND thành phố cũng thành lập tổ công tác nghiên cứu ý tưởng lấn biển, có nhiệm vụ đánh giá, tổng hợp các phương án và đề xuất giải pháp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, đô thị và môi trường của thành phố.