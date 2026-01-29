Bộ đội Biên phòng trao 100 phần quà đến người dân Lâm Đồng

Ngày 29/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lâm Đồng, Tỉnh đoàn Lâm Đồng và các cơ quan, tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng các cấp, ngành, nhân dân khu vực biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trao các phần quà hỗ trợ sinh kế đến người dân (Ảnh: Trần Nguyên).

Năm 2025 vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng xây dựng, sửa chữa 72 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn với kinh phí khoảng 1,49 tỷ đồng; xây dựng 13 căn nhà đồng đội, 1 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ 83 học sinh thông qua các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; triển khai nhiều mô hình sinh kế và hoạt động hỗ trợ xã hội với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Lần này, Ban Tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã trao gần 100 phần quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm hoặc mô hình hỗ trợ sinh kế phát triển kinh tế...

Trong ngày, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đến thăm, tặng quà 5 hộ gia đình trên địa bàn phường Phú Thủy, trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử, thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với các gia đình chính sách.