Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường ở Lâm Đồng

Ngày 28/1, UBND phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng, đã phát thông báo tìm cha, mẹ của bé trai bị bỏ rơi nhiều ngày trước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 26/1, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ lại bên vệ đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc. Thời điểm này, trẻ được giữ ấm bằng đồ sơ sinh màu trắng, quấn chăn, đội mũ len và mang tất màu vàng.

Bé trai khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Những người có mặt đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Bé trai sau đó được lực lượng chức năng tiếp nhận, tạm thời giao cho Mái ấm Tín Thác trên địa bàn để bé được chăm sóc. Thời điểm tiếp nhận, bé trai nặng 2,3kg, được xác định khoảng 3 ngày tuổi.

Chính quyền địa phương đề nghị cha, mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của trẻ đến UBND phường 1 Bảo Lộc trước ngày 2/2 để thực hiện các thủ tục pháp lý, nhận con. Hết thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, cơ quan chức năng sẽ đăng ký khai sinh và giải quyết thủ tục cho người nhận nuôi theo quy định.