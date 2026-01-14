Người đàn ông ở Lâm Đồng chuyển khoản nhầm 2,5 tỷ đồng cho người lạ

Ngày 14/1, Công an xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan hoàn tất hồ sơ, trao trả 2,5 tỷ đồng cho ông Diệp Như Lai (SN 1963, trú thôn 6A, xã Bảo Lâm 3).

Công an xã Bảo Lâm 3 hỗ trợ ông Diệp Như Lai nhận lại tiền chuyển nhầm (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo Công an xã Bảo Lâm 3, ngày 5/1, ông Diệp Như Lai thực hiện giao dịch chuyển 2,5 tỷ đồng cho một người quen, nhưng nhầm sang số tài khoản khác. Sau khi phát hiện sai đối tượng thụ hưởng, ông Lai trình báo công an, đề nghị hỗ trợ.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Bảo Lâm 3 xác định chủ tài khoản nhận 2,5 tỷ đồng từ ông Lai là anh H.V.T., trú tại tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng đã liên hệ với anh T., thực hiện các thủ tục cần thiết để trao trả số tiền trên cho ông Diệp Như Lai.