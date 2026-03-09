Né xe đạp băng qua đường, ô tô tải lật nghiêng trên đường

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang làm rõ vụ xe tải bị lật giữa đường sau khi né xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển.

Trước đó, lúc 10h cùng ngày, ô tô tải chở hàng chục bao thức ăn thuỷ sản lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ TPHCM về miền Tây. Khi xe đi đến xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp), lúc này bất ngờ có chiếc xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển băng qua đường.

Xe tải bị lật làm hàng chục bao thức ăn rơi xuống đường (Ảnh: CTV).

Do tình huống khẩn cấp nên tài xế đánh lái để tránh va chạm nhưng vì quán tính và tải trọng hàng hóa lớn, chiếc xe tải mất thăng bằng, chao đảo rồi lật ngang ngay giữa mặt đường.

Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm chắn ngang quốc lộ, chặn cả hai chiều lưu thông. Hàng chục bao thức ăn thủy sản từ thùng xe đổ tràn xuống mặt đường. Một số biển báo giao thông gần đó cũng bị ngã đổ sau vụ tai nạn.

Sự cố khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc tìm đường né tránh, làm giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ trong một thời gian. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, phương tiện và hàng hóa trên xe bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời hỗ trợ tài xế khắc phục sự cố và xử lý vụ việc.