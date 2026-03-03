Thông tin cháu bé 2 tuổi ở Đồng Tháp bị bắt cóc là sai sự thật

Ngày 3/3, Công an xã Thanh Bình (Đồng Tháp) phát thông báo bác bỏ thông tin bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, thời gian vừa qua, Công an xã Thanh Bình phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung liên quan vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại 2 xã Tân Thạnh và Thanh Bình gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua phối hợp công an các xã lân cận tổ chức rà soát, xác minh, Công an xã Thanh Bình khẳng định không có vụ việc xảy ra như thông tin bài viết đã nêu, đồng thời xác định tài khoản Facebook nói trên là tài khoản ảo.

Qua vụ việc trên, Công an xã Thanh Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thông tin có nội dung tương tự, tuyệt đối không thích (like), bình luận (comment) hoặc chia sẻ (share) các bài viết từ các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc hoặc có nội dung, tiêu đề giật gân, thiếu căn cứ, gây hoang mang dư luận.

Công an xã Thanh Bình cho biết, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng (theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm.

Khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu tuyên truyền tin giả, tin xấu độc, người dân cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.