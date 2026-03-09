Người cứu du khách trên biển Cửa Lò kể lại phút sinh tử

Anh Đặng Văn Tư (SN 1972), nhân viên cứu hộ thuộc Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, với hơn 21 năm kinh nghiệm trong nghề, đã dũng cảm và chuyên nghiệp khi kịp thời cứu sống một du khách gặp nạn trên bãi biển Cửa Lò vào chiều 8/3.

Chia sẻ với phóng viên, anh Tư cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 8/3, khi anh đang làm nhiệm vụ quan sát tại khu vực bãi tắm. Mặc dù thời tiết khá lạnh, một nhóm 4-5 du khách vẫn xuống tắm biển. Bằng kinh nghiệm của mình, anh Tư nhanh chóng nhận thấy khu vực này xuất hiện dòng chảy xa bờ khá mạnh, có nguy cơ kéo người ra xa.

Khoảnh khắc người đàn ông lao xuống biển cứu du khách tại Cửa Lò (Ảnh cắt từ clip).

“Lúc đó tôi thấy dòng nước kéo rất mạnh nên thổi còi cảnh báo để mọi người lên bờ. Khi nghe tiếng còi, mấy người trong nhóm hoảng sợ và cố gắng bơi vào. Có 4 người đã bơi được vào bờ, còn một người bị dòng nước kéo ra xa nhất”, anh Tư kể lại khoảnh khắc căng thẳng.

Không chút do dự, nhận thấy nam du khách đang chới với giữa sóng lớn và không thể tự bơi vào, anh Tư lập tức lao xuống biển, bơi nhanh ra tiếp cận nạn nhân. “Khi tôi ra đến nơi thì người này khá đuối sức do nước lạnh và sóng lớn đánh dồn dập. Tôi phải trấn an để họ bình tĩnh lại, sau đó giữ cho nạn nhân nổi trên mặt nước rồi đẩy dần vào phía trong”, anh Tư cho biết thêm.

Sau một thời gian vật lộn với sóng biển, anh Tư đã đưa được du khách vào khu vực nước nông. Khi vào gần bờ, có thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân lên bãi cát an toàn. Sự việc sau đó đã được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi về hành động dũng cảm của anh Tư.

Anh Đặng Văn Tư, nhân viên cứu hộ Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, người đã kịp thời bơi ra cứu du khách gặp nạn (Ảnh: Hữu Dũng).

Với hơn 2 thập kỷ gắn bó với nghề cứu hộ, anh Tư đã nhiều lần trực tiếp tham gia cứu người gặp nạn trên biển, thậm chí có những lúc phải cứu 2-3 người cùng lúc. “Tôi làm nghề này hơn 20 năm, cứu rất nhiều người rồi. Làm cứu hộ thì chủ yếu là vì trách nhiệm và cái tâm. Thấy người gặp nạn giữa biển mình phải lao ra ngay”, anh Tư chia sẻ về động lực của mình.

Ngoài kỹ năng bơi cứu nạn điêu luyện, anh Tư còn được đào tạo bài bản các biện pháp sơ cứu người bị ngạt nước như hô hấp nhân tạo, bấm huyệt, góp phần cứu sống kịp thời nhiều trường hợp du khách gặp nạn.

Qua vụ việc này, anh Tư cũng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần hết sức chú ý quan sát điều kiện thời tiết, sóng gió, và tuyệt đối không nên bơi ra quá xa bờ. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi hoặc gặp sự cố như chuột rút, cần nhanh chóng phát tín hiệu kêu cứu để được hỗ trợ kịp thời, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.