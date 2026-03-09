Người đàn ông lao xuống biển động cứu du khách bị chuột rút

Ngày 8/3, trên mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một du khách gặp sự cố khi đang tắm biển tại khu vực bãi biển Cửa Lò, phường Cửa Lò (Nghệ An).

Theo nội dung clip, trong lúc đang tắm biển, một du khách là nam giới bất ngờ bị chuột rút nên không thể tiếp tục bơi vào bờ. Giữa lúc sóng biển dâng cao, nạn nhân chới với giữa dòng nước và liên tục kêu cứu.

Khoảnh khắc người đàn ông lao xuống biển cứu du khách tại Cửa Lò (Ảnh cắt từ clip).

Phát hiện sự việc, một người đàn ông đang có mặt trên bờ biển lập tức lao xuống nước, bơi nhanh ra vị trí nạn nhân. Sau ít phút vật lộn giữa sóng lớn, người này đã tiếp cận du khách và dìu vào bờ an toàn.

Clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm và phản ứng kịp thời của người đàn ông, không ngại nguy hiểm lao xuống biển cứu người.

Sáng 9/3, trao đổi với phóng viên, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, cho biết người bơi ra cứu nạn nhân là nhân viên của trung tâm.

Theo ông Tuấn Anh: “Ngay khi phát hiện du khách gặp nạn giữa biển, lực lượng của trung tâm đã lập tức bơi ra tiếp cận và hỗ trợ. Trong điều kiện sóng khá mạnh, việc tiếp cận nạn nhân phải hết sức nhanh chóng để tránh tình huống xấu xảy ra. Rất may người gặp nạn đã được đưa vào bờ kịp thời và sức khỏe nhanh chóng ổn định”.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần chú ý quan sát tình hình thời tiết, sóng gió, không nên bơi ra quá xa bờ. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt hoặc gặp sự cố như chuột rút, cần nhanh chóng phát tín hiệu kêu cứu để được hỗ trợ kịp thời.