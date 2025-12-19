Nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy ở TPHCM

Ngày 19/12, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh clip ghi lại cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường ở phường Tân Hưng.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 59V3-071.xx lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Văn Linh đi Nguyễn Thị Thập. Khi đến gần cầu Rạch Bàng 2 (phường Tân Hưng), người này bất ngờ buông cả hai tay trong lúc xe vẫn đang di chuyển.

Nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Ảnh: Hoàng Nam).

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC08 phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiến hành xác minh, mời nam thanh niên lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 16/12, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.H.T. (SN 2007) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận chiều 13/12 đã điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An). Trong lúc di chuyển, T. buông cả hai tay để tháo áo khoác cho đỡ vướng, không nhằm mục đích biểu diễn.

Theo Nghị định 168, người điều khiển xe máy có hành vi buông cả hai tay sẽ bị tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.