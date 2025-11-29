Lập biên bản người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Ngày 29/11, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Tân Hưng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Đ.T. (SN 1977) về hành vi chơi cầu lông trái phép trên đường bộ.

Theo Nghị định 168, ông T. sẽ bị xử phạt 200.000-250.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu ông T. tẩy xóa phần sơn trên mặt đường, trả lại hiện trạng ban đầu.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. 3 người khác trong nhóm là khách vãng lai, nên cơ quan chức năng đã nhắc nhở, không xử phạt.

Nhóm 4 người giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường ở phường Tân Hưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người giăng lưới chơi cầu lông dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Vụ việc xảy ra vào sáng 27/11, tại đường số 9, phường Tân Hưng (quận 7 cũ).

Hình ảnh từ clip cho thấy, mặt đường tại đây được kẻ ô, bố trí lưới như một sân cầu lông hoàn chỉnh. Cạnh bên, nhiều xe máy đậu giữa lòng đường, chiếm gần hết một làn xe. Các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc để né tránh nhóm người đang chơi cầu.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, Đội CSGT Bến Thành phối hợp với Công an. phường Tân Hưng đã nhanh chóng xác minh và mời 4 người đàn ông lên làm việc.