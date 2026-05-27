Nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng vì không chấp hành hiệu lệnh của CSGT

Ngày 27/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt đối với H.V.T. (SN 2005, ở xã Bảo Ái), do có hành vi điều khiển xe máy bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Em T. điều khiển xe máy bỏ chạy khi thấy CSGT (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 6h58 ngày 25/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 70, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện em H.V.T. điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, em T. đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT phối hợp Công an xã Bảo Ái đã xác minh, mời người vi phạm đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, em H.V.T. thừa nhận do lo sợ bị CSGT xử phạt nên đã điều khiển xe máy bỏ chạy.

Cục CSGT khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông, nếu được lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, hãy bình tĩnh chấp hành và hợp tác làm việc theo quy định. Việc tăng ga bỏ chạy không chỉ khiến mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho chính mình và những người khác.