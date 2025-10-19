CSGT Hà Nội triển khai phương án phục vụ kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV

Tối 19/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị này đã triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XV, diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 15/12 tại Hà Nội.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội và khách mời tham dự kỳ họp.

Lực lượng CSGT Hà Nội triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Ngọc Tiến).

Cảnh sát cho biết ngoài nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng CSGT còn tăng cường ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, nhất là trong khung giờ cao điểm và các tuyến đường phục vụ hoạt động của kỳ họp.

Ngoài ra, CSGT Hà Nội còn tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, giám sát tình hình giao thông qua hệ thống camera; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm như dừng, đỗ xe sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu…

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhà chức trách đề nghị người tham gia giao thông khi gặp xe được quyền ưu tiên phát tín hiệu phải khẩn trương nhường đường, tuyệt đối chấp hành hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.