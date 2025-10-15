Nam tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì lái ô tô đi ngược chiều cao tốc

Tối 15/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử phạt tài xế V.V.K. (SN 1995, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai), do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Với hành vi trên, anh K. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế K. điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, khoảng 14h10 cùng ngày, cảnh sát nhận được phản ánh từ đơn vị quản lý tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ về việc, ô tô con biển số 21A-211.xx đi ngược chiều trên đường cao tốc hướng Phú Thọ đi Tuyên Quang.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai lực lượng xác minh, xử lý. Cảnh sát sau đó đã xác định được tài xế vi phạm là anh V.V.K..

Tài xế K. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, anh K. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt với anh K. về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc.