Tình huống diễn ra vào khoảng gần 1 giờ sáng 29/9 ở lối ra khỏi đường Vành đai 3 trên cao, đoạn xuống Đông Ngạc (Hà Nội).

Ô tô đi ngược chiều vào đường cao tốc, tài xế được nhắc nhở vẫn cố đi tiếp (Video: Vũ Tuyên).

Đi quá lối ra và nhầm đường là lý do phổ biến nhất được các tài xế đưa ra cho các tình huống đi lùi và đi ngược chiều trên đường cao tốc. Tuy nhiên, tình huống xe đi ngược chiều trong clip trên khó hiểu hơn, khi mà chỉ cần đi thêm một đoạn không quá xa là có thể đàng hoàng đi đúng lối vào đường cao tốc.

Dù lý do là gì, việc lái xe đi ngược chiều như vậy cực kỳ nguy hiểm, do tính chất của đường cao tốc, các phương tiện di chuyển tốc độ cao, nếu xảy ra tai nạn sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Khi lưu thông trên đường cao tốc hoặc gần tới đường cao tốc, nếu không quen đường, các tài xế nên chủ động sử dụng các ứng dụng bản đồ để tránh tình trạng đi nhầm đường hoặc lỡ lối vào, lối ra của đường cao tốc.

Nếu lỡ đi nhầm vào đường cao tốc hoặc bỏ lỡ lối ra, thì tài xế nên lái xe đi xuôi chiều tiếp tới lối ra tiếp theo, thay vì sửa sai bằng một cái sai nghiêm trọng hơn là lái xe đi ngược chiều hoặc đi lùi trên đường cao tốc.

Nếu bỏ lỡ lối vào đường cao tốc thì nên đi thẳng tới lối vào tiếp theo, thay vì tìm cách đi ngược chiều ở lối ra đường cao tốc.

Ngoài việc đẩy bản thân và người khác vào nguy hiểm, người điều khiển ô tô quay đầu, đi ngược chiều hoặc đi lùi trên đường cao tốc còn phải đối diện với mức phạt khá nặng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cả lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều và đi lùi trên đường cao tốc đều có mức phạt là 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.