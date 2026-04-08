Nam sinh lớp 11 ở TPHCM đứng trên yên xe máy, dang 2 tay “biểu diễn”

Ngày 8/4, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, đã mời hai nam sinh lớp 11 lên làm việc, xử lý hành vi “biểu diễn” trên xe máy.

Nam sinh đứng trên yên xe máy, dang 2 tay (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Trước đó, ngày 29/3, Công an xã Phú Giáo phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một thanh niên lái xe máy chở bạn trên đường ở ấp 2, xã Phú Giáo. Người ở phía sau xe đã có hành vi đứng trên yên xe, dang 2 tay để “biểu diễn”.

Vào cuộc xác minh, công an xác định 2 người xuất hiện trong hình ảnh là T.Q.K. và H.T.T. (cùng 17 tuổi) là học sinh lớp 11, trường THPT Phước Vĩnh.

Làm việc với cơ quan công an, K. và T. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cán bộ công an cũng giải thích cho hai nam sinh nhận thức đây là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa trực tiếp tính mạng của bản thân và người khác.

Công an đã tạm giữ chiếc xe máy liên quan để xử lý theo quy định.