Gã đàn ông trộm cầu dao của nhiều cột đèn, tủ điện ở TPHCM

Ngày 22/1, Công an xã Phú Giáo (trước đây thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đang phối hợp cùng công an các xã giáp ranh mở rộng điều tra hành vi trộm cắp cầu dao (CB) tại các cột đèn chiếu sáng và tủ điện trên đường.

Công an lấy lời khai Lê Văn Vương (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 18/1, Lê Văn Vương (45 tuổi, ngụ phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) nảy sinh ý định trộm cắp, nên lái xe máy từ phòng trọ ở ấp 9, xã Phú Giáo ra đường Tạo Lực để thực hiện hành vi cắt trộm dây điện, cầu dao bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đi đến trước cột điện số 78, ấp 4 (xã An Long), Vương dừng xe rồi dùng máy bắn vít mở nắp hộp đèn chiếu sáng để lấy các ổ cầu dao và dây điện.

Sau khi lấy xong, Vương điều khiển xe đi về lại hướng xã Phú Giáo để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Một tủ điện bị Vương lấy trộm cầu dao và dây điện (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Chạy đến tổ 2, ấp 3 (xã Phú Giáo), Vương thực hiện hành vi trộm cầu dao và dây điện của một tủ điện vỉa hè. Đúng lúc này, tổ tuần tra của Công an xã Phú Giáo phát hiện, đưa Vương về trụ sở làm việc, thu giữ nhiều tang vật vừa trộm được.

Công an xã Phú Giáo tiếp tục kiểm tra phòng trọ của Vương và phát hiện có 12 cầu dao.

Ngày 22/1, Công an xã Phú Giáo đang mở rộng điều tra và phối hợp với công an các xã giáp ranh để làm rõ hành vi phạm tội của Vương.