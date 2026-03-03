Bắt kẻ đột nhập nhà dân trộm cắp sau 20 phút gây án ở TPHCM

Ngày 3/3, Công an xã Phú Giáo, TPHCM, đã bắt giữ Nguyễn Quang Thắng (SN 2008, quê tỉnh Thái Nguyên). Thắng là người đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản.

Nguyễn Quang Thắng tại cơ quan công an (Ảnh: Phạm Diện).

Theo Công an xã Phú Giáo, khoảng 0h ngày 3/3, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Bích T. (SN 1974, ngụ ấp 2, xã Phú Giáo, TPHCM) về việc gia đình bà bị đối tượng nam đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Công an xã Phú Giáo đã khẩn trương xác minh và tổ chức lực lượng phong toả khu vực ấp 2, ấp 1, ấp 7 để truy tìm đối tượng. Sau 20 phút truy xét, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Quang Thắng cùng 2 chiếc điện thoại mà Thắng trộm cắp tại nhà bà T..

Công an xã Phú Giáo đã đưa Thắng cùng tang vật về trụ sở, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.