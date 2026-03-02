Cầm dao rượt 3 mẹ con, cướp xe rồi trốn vào chùa ở TPHCM

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, bắt khẩn cấp Phạm Phước Hòa (SN 2004, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 24/2, Công an xã Tân Nhựt phối hợp với Trạm CSGT Tân Túc phát hiện Hòa chạy xe máy vào đường cao tốc nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, đối tượng bỏ xe, chạy bộ vào đường cao tốc và nhảy xuống đường song hành để tẩu thoát.

Khi Công an xã Tân Nhựt truy xét thì Hòa chạy vào nhà người dân, cầm dao rượt đuổi 3 mẹ con bà T.N.H. (SN 1980), cướp chiếc xe máy đang để trong nhà rồi tẩu thoát.

Trong lúc chạy trốn, nghi phạm gặp một thanh niên đang đi bộ thì hoảng sợ, ngã xe xuống ruộng rồi trốn vào rừng cây.

UBND xã Tân Nhựt khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Công an cung cấp).

Mặc dù đối tượng manh động, trong người có mang hung khí, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng; tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, Công an xã Tân Nhựt đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, vây bắt nghi phạm khi anh ta đang lẩn trốn tại sảnh sau chùa Thạnh Phước.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đã trộm xe máy tại ấp Cây Cam, xã Phú Giáo, TPHCM.

Sáng cùng ngày, UBND xã Tân Nhựt tổ chức trao khen thưởng đột xuất cho tập thể công an xã và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy xét, khám phá nhanh vụ cướp tài sản nêu trên.