Một người tử vong sau vụ nổ trong công ty ở TPHCM

Ngày 26/2, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ tại một công ty chế biến hải sản làm 3 người thương vong.

Khói bốc lên nghi ngút sau tiếng nổ lớn (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Khoảng 10h30 cùng ngày, nhóm người đang làm việc tại công ty chế biến hải sản ở ấp Lò Vôi, xã Long Hải (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn làm nhiều người văng xa.

Người dân chạy vào kiểm tra và phát hiện ông T.V.M. (41 tuổi) tử vong tại chỗ, hai người đàn ông khác bị thương nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.

Một nhân chứng cho biết, sau tiếng nổ lớn, khói bốc lên nghi ngút, nhiều đồ đạc hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an TPHCM có mặt phối hợp cùng Công an xã Long Hải khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ nổ phát ra từ bình khí của công ty.