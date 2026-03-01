Miền Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm 4 đến ngày 6/3, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi thời tiết diễn biến phức tạp.

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về đêm và sáng.

Khu vực Trung Trung Bộ dự báo có mưa rào rải rác, một số nơi có thể xảy ra dông. Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ, mưa rào xuất hiện rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi có dông, ban ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.

Miền Bắc rét về đêm và sáng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 5/3, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-19 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.