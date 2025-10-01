Mưa suốt 3 giờ, phố núi Bảo Lộc ngập sâu
(Dân trí) - Mưa lớn trút xuống khu vực Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Gió giật mạnh khiến cây xanh bị bật gốc.
Cơn mưa nặng hạt trút xuống các phường thuộc khu vực Bảo Lộc, B’Lao (Lâm Đồng) từ 12h30 đến 15h30 ngày 1/10 khiến nhiều khu vực bị ngập cục bộ.
Trong đó, đường Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Hà Giang, Huỳnh Thúc Kháng, Đinh Tiên Hoàng, Ký Con, Trần Phú bị ngập 0,4-0,6m. Nước dâng gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân 2 bên đường.
Mưa lớn kèm gió giật mạnh làm nhiều cây xanh trên các tuyến đường trong khu dân cư bị gãy cành, đổ ngã.
Chiều cùng ngày, sau khi nước rút, lực lượng chức năng tại địa phương đã di chuyển cây xanh ngã đổ để khôi phục giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.