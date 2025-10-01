Mưa suốt 3 giờ, phố núi Bảo Lộc ngập sâu

Cơn mưa nặng hạt trút xuống các phường thuộc khu vực Bảo Lộc, B’Lao (Lâm Đồng) từ 12h30 đến 15h30 ngày 1/10 khiến nhiều khu vực bị ngập cục bộ.

Một tuyến đường ở Bảo Lộc ngập trong mưa lớn (Ảnh: Khánh Hồng).

Trong đó, đường Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Hà Giang, Huỳnh Thúc Kháng, Đinh Tiên Hoàng, Ký Con, Trần Phú bị ngập 0,4-0,6m. Nước dâng gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân 2 bên đường.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh làm nhiều cây xanh trên các tuyến đường trong khu dân cư bị gãy cành, đổ ngã.

Lực lượng chức năng xử lý cây bị đổ ngã do mưa, gió (Ảnh: Khánh Hồng).

Chiều cùng ngày, sau khi nước rút, lực lượng chức năng tại địa phương đã di chuyển cây xanh ngã đổ để khôi phục giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.