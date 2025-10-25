Mưa lớn, nhiều nơi ở Đắk Lắk mênh mông nước

Sáng 25/10, sau cơn mưa lớn, tại một số địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk xảy ra tình trạng ngập nước. Tại đường Lê Lợi, đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Tuy Hòa, nước dâng cao 20-50cm khiến các phương tiện khó khăn khi di chuyển.

Tại phường Bình Kiến, mưa kéo dài khiến nước từ các sông, suối dâng cao, tràn qua một số tuyến đường gây chia cắt giao thông cục bộ.

Nhiều tuyến đường tại phường Tuy Hòa ngập trong nước (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong 12 giờ qua trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến 30-110mm, có nơi trên 150mm. Hiện một số khu vực bị ngập úng cục bộ, nhất là tại các khu vực trũng, đô thị.

Để phòng chống thiên tai, các đơn vị tại tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trực ban theo dõi, giám sát, thông tin kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo về tình hình mưa lớn, lũ lụt... của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Phương tiện di chuyển qua các tuyến đường ngập gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các địa phương tại tỉnh Đắk Lắk được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình, thông báo đến người dân trên địa bàn chủ động ứng phó với mưa lũ; kịp thời huy động lực lượng quân sự, công an, xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân khẩn trương thu hoạch sớm lúa vụ hè thu đã đến thời kỳ thu hoạch và chủ động phương án di dời, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Nước từ các sông dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Các đơn vị có liên quan tại tỉnh Đắk Lắk được yêu cầu phải kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ thủy điện, thủy lợi, an toàn vùng hạ du và bố trí lực lượng vận hành điều tiết, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sáng cùng ngày, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát tin cảnh báo lũ trên các sông phía đông tỉnh, trong 12-24 giờ tới, các sông xuất hiện đợt lũ như sông Ba đỉnh lũ đạt mức báo động 1-2; sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch đạt mức báo động 2; sông Krông Ana xấp xỉ báo động 1; các sông suối nhỏ đạt ở mức trên báo động 2.