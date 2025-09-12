50 cán bộ, chiến sĩ công an xuống đồng gặt lúa chạy lũ giúp dân

Ngày 12/9, ông Nguyễn Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, cho biết thời gian qua, trên địa bàn xã xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, nhiều đồng ruộng tại thôn Quỳnh Ngọc 2, buôn Cuah của xã bị ngập, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên xã đã giúp người dân gặt lúa "chạy lũ".

Cán bộ, chiến sĩ công an cùng đoàn viên thanh niên xuống đồng giúp dân gặt lúa bị ngập do mưa bão (Ảnh: Hải Nguyễn).

Theo ông Đông, tại xã có gần 42ha lúa của người dân bị ngập, nếu không kịp gặt kịp thời, lúa sẽ bị hỏng. Trước tình trạng trên, ngày 11/9, đồng loạt 50 cán bộ, chiến sĩ và 20 đoàn viên thanh niên xã Ea Na đã xuống nhiều cánh đồng gặt lúa, vận chuyển lên bờ.

Thời điểm này, mực nước dâng cao, di chuyển khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã gặt được hàng chục tấn lúa giúp nông dân.

Hàng chục héc ta lúa của người dân xã Ea Na bị ngập (Ảnh: Hải Nguyễn).

Chị Đặng Thanh Thủy, trú tại Quỳnh Ngọc 2, xã Ea Na cho biết cánh đồng lúa đang trong giai đoạn thu hoạch nhưng bị ngập trong biển nước, chị và gia đình đứng ngồi không yên vì rất khó huy động đủ người để kịp gặt lúa trong thời điểm này.

"Mùa vụ lúa năm nay tôi tưởng chừng mất trắng do mưa kéo dài, lúa không có người gặt. May mắn các cán bộ, chiến sĩ công an cùng đoàn viên thanh niên đã giúp gia đình cứu lại tài sản. Người dân chúng tôi rất xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ và thanh niên của xã đã sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khi người dân cần", chị Thủy nói.

Người dân vui mừng trước sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ công an và đoàn thanh niên (Ảnh: Hải Nguyễn).

Anh Y Siong Knul, Bí thư Đoàn xã Ea Na, chia sẻ: "Trong thời điểm khó khăn, tuổi trẻ xã Ea Na luôn sẵn sàng có mặt hỗ trợ bà con. Chúng tôi mong rằng, qua những việc làm cụ thể, tuổi trẻ địa phương sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự gắn bó quân dân để giúp bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”.